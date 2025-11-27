ABD Afganların göçmenlik işlemlerini durdurdu

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), saldırının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik taleplerinin işlenmesinden, güvenlik ve inceleme protokollerinin daha ayrıntılı incelenmesine kadar bütün işlemlerin ‘derhal geçerli olmak üzere’ durdurulduğu bildirildi. USCIS'in tek odak noktasının ve misyonunun, ABD halkının güvenliği ve korunması olduğu belirtildi.