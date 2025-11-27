Putin'den ABD'ye dikkat çeken 'nükleer' mesajı

Vladimir Putin
Putin, ABD ile görüşmede nükleer testler konusunu gündeme getireceğini söyledi."ABD'nin Ukrayna konusundaki önerisi diplomatik dile çevrilmeli" diyen Putin "Planın her maddesi tartışılmalı. Rusya, Ukrayna'daki çözüm için ABD planını ciddi şekilde tartışmaya hazır. Gelecek hafta ABD heyeti Moskova'ya gelmeli." ifadelerini kullandı.
