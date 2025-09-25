Yeni Şafak
Trump Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine yönelik silahlı saldırıdan demokratları sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisini hedef alan silahlı saldırıya ilişkin, "Bu şiddet, radikal sol Demokratların kolluk kuvvetlerini sürekli şeytanlaştırması, ICE'nin feshedilmesini talep etmesi ve ICE görevlilerini 'Naziler' ile kıyaslamasının bir sonucudur." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ICE tesisine saldırı düzenleyen saldırganın mermi kovanlarının üzerine "Anti-ICE" yazdığını ve bunun "alçak bir davranış" olduğunu belirtti.


Saldırıdan Demokratları sorumlu tutan Trump, "Bu şiddet, radikal sol demokratların kolluk kuvvetlerini sürekli şeytanlaştırması, ICE'nin feshedilmesini talep etmesi ve ICE görevlilerini 'Naziler' ile kıyaslamasının bir sonucudur." ifadesini kullandı.


Trump, ICE personelinin yalnızca ülkenin en tehlikeli suçlularını sınır dışı etme görevini yerine getirdiğini ancak son dönemde bu görevlilerin radikal solcuların tehditleri, saldırıları ve şiddetiyle karşı karşıya kaldığını savundu.


Yönetiminin "ülkeyi terörize eden sol görüşlü terörizmi" tamamen ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu vurgulayan Trump, Demokratları ICE ve kolluk kuvvetlerini hedef gösteren söylemlerini derhal durdurmaya çağırdı.


Dün ABD'nin Texas eyaletindeki ICE tesisine açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı bildirilmişti.



