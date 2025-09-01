Trump itiraf etti: İsrail bu savaşı kaybediyor

Savaşın askeri açıdan kazanılıyor gibi görünse de uluslararası kamuoyu önünde tam tersi bir tablo ortaya çıktığını ifade eden Trump, "Savaşı kazanıyor olabilirler ama kamuoyu nezdinde kazanamıyorlar ve bu da onlara zarar veriyor." sözleriyle İsrail’in imaj kaybettiğini belirtti.

"İsrail Kongre’de herhangi bir oluşum, organ, şirket ya da devlet arasında gördüğüm en güçlü lobiydi. İsrail en güçlüydü." diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz. Eskiden İsrail hakkında kötü konuşamazdınız, politikacı olmak istiyorsanız İsrail hakkında kötü konuşamazdınız. Ama bugün gerçekten de bu durum değişti. İsrail gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Kongre üzerinde tamamen kontrolleri vardı, şimdi ise yok. Bunu görmek beni biraz şaşırttı."