Trump itiraf etti: İsrail bu savaşı kaybediyor

23:581/09/2025, Pazartesi
G: 2/09/2025, Salı
Trump, Netanyahu yönetiminin savaşı bitirmek zorunda kalacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'e sert mesajlar verdi. İsrail’in sahada üstün görünse de savaşı kamuoyu önünde kaybettiğini vurgulayan Trump, "İsrail bu savaşı bitirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, İsrail'in artık ABD Kongresi'nde mutlak kontrole sahip olmadığını da kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in yürüttüğü savaşın artık sürdürülemez hale geldiğini belirterek, Tel Aviv yönetimine sert mesajlar verdi.

Trump, "İsrail bu savaşı bitirmek zorunda kalacak. İsrail’e zarar veriyor, bu konuda hiçbir şüphe yok." dedi.

"Kamuoyu nezdinde kazanamıyorlar"

Savaşın askeri açıdan kazanılıyor gibi görünse de uluslararası kamuoyu önünde tam tersi bir tablo ortaya çıktığını ifade eden Trump, "Savaşı kazanıyor olabilirler ama kamuoyu nezdinde kazanamıyorlar ve bu da onlara zarar veriyor." sözleriyle İsrail’in imaj kaybettiğini belirtti.

"Kongre'de artık mutlak kontrole sahip değiller"

"İsrail Kongre’de herhangi bir oluşum, organ, şirket ya da devlet arasında gördüğüm en güçlü lobiydi. İsrail en güçlüydü." diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz. Eskiden İsrail hakkında kötü konuşamazdınız, politikacı olmak istiyorsanız İsrail hakkında kötü konuşamazdınız. Ama bugün gerçekten de bu durum değişti. İsrail gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Kongre üzerinde tamamen kontrolleri vardı, şimdi ise yok. Bunu görmek beni biraz şaşırttı."



