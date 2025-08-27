Yeni Şafak
Beyaz Saray'da Gazze zirvesi

11:0227/08/2025, Çarşamba
AA
ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da Gazze konulu toplantıya başkanlık edecek.
ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da Gazze konulu toplantıya başkanlık edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Witkoff, konuya ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu.


Gazze için herhangi bir planları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Witkoff, bu konu hakkında bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapacaklarını duyurdu.


Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.


Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bugün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ı Washington'da ağırlaması ve ikili arasındaki görüşmelerin Gazze odaklı olması bekleniyor.


