Trump Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı

11:178/01/2026, Perşembe
AA
Rus petrolü alan ülkeler hedefte.
ABD’li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ucuz Rus petrolü satın alan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören tasarıya onay verdiğini açıkladı.

ABD yönetimi, Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazırlanıyor.

Senatör Lindsey Graham, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Graham,
"Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı"
ifadesini kullandı.

"Zamanlaması çok iyi"

Tasarının, Trump'ın
"ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına"
fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının
"Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği"
bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek,
"Zamanlaması çok iyi"
dedi.
Graham,
"Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek"
değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.



