Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Venezuela petrolüne resmen çöktü: Biz satacağız

ABD Venezuela petrolüne resmen çöktü: Biz satacağız

10:148/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela'da petrol satışlarını tamamen kontrol altına alacaklarını ve ham petrolü süresiz olarak dünya pazarlarına sunacaklarını bildirdi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Venezuela'nın petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini söyleyen Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını kaydetti.


"Ham petrolü pazara süreceğiz"


Wright, bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını belirtti. Wright,
“Venezuela'da gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız”
ifadelerini kullandı.




#ABD
#Venezuela
#petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Fragmanı İzle | TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?