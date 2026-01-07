Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD: İsrail ile Suriye arasında ‘ortak iletişim mekanizması’ kuruldu

ABD: İsrail ile Suriye arasında ‘ortak iletişim mekanizması’ kuruldu

10:127/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Ortak açıklamada bu bildiri, önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır denildi.
Ortak açıklamada bu bildiri, önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Suriye arasında ABD gözetiminde ‘ortak bir iletişim mekanizması’ kurulduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve Suriye'nin imzaladığı mutabakata ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail ve Suriye'nin üst düzey yetkililerinin, ABD'nin himayesinde Paris'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldığı belirtildi. Ortak açıklamada, “Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir. Bu ortak bildiri, bu önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



#ABD
#İsrail
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Antalya TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 500 bin konut TOKİ Antalya kurasına katılanların isimleri belli oldu mu?