Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump, sosyal medya hesabında ırkçı sloganın yer aldığı video paylaştı Güç beyazlara
AMERİKA

Trump, sosyal medya hesabında ırkçı sloganın yer aldığı video paylaştı: Güç beyazlara!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ülkede beyazların üstünlüğüne inanan ırkçı grupların kullandığı "Güç beyazlara" sloganının yer aldığı bir video paylaştı.

Haber Merkezi AA
Trump'ın paylaşımı tepki çekti.
Trump'ın paylaşımı tepki çekti.

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ülkede beyazların üstünlüğüne inanan ırkçı grupların kullandığı "Güç beyazlara" sloganının yer aldığı bir video paylaştı.

Trump, dün yaptığı paylaşımda, Florida eyaletine bağlı Sumter şehrinde emeklilerin yaşadığı The Villages beldesindeki destekçilerinin hazırladığı videoyu paylaşarak, "The Villages'ın güzel insanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Videonun daha ilk dakikalarında, Trump pankartları ve bayraklarıyla donattığı golf arabasını süren bir destekçinin "Güç beyazlara" diye bağırdığı duyuldu.

Videonun geri kalanında da Trump destekçileri ile muhalifleri arasında, muhaliflerin destekçilerine "Naziler", "ırkçılar" diye bağırdığı münakaşaların görüntüleri yer aldı.

Trump, medyada ve sosyal medyada ortaya çıkan tepkiler üzerine ilerleyen saatlerde paylaşımı sildi.

"Videoda yer alan bir beyanı duymamıştır"

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkan Trump, The Villages topluluğunun hayranıdır. Videoda yer alan bir beyanı duymamıştır, onun gördüğü çok sayıda destekçisinin duyduğu büyük heyecandır." ifadelerine yer verildi.

CNN International'ın yayınına katılan siyahi Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, Trump'ın paylaşımı yapmasının hata olduğunu ve derhal kaldırması gerektiğini belirtti.

Biden: "Trump tarafını seçti"

Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partinin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından ülke çapında ırkçılık konusunda ortaya çıkan hassasiyete dikkati çeken Biden, "Ülkenin ruhu için savaş verdiğimiz bir dönemdeyiz. Başkan, bu savaştaki tarafını seçmiştir ama hiç şüpheniz olmasın bu bizim kazanacağımız bir savaş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın paylaşımı, Floyd'un öldürülmesine tepki olarak ülke çapında polis şiddetini ve ırkçılığı kınayan protestoların yapıldığı, kölelik dönemine ait, İç Savaş'ta köleliğin devamını savunan Amerika Konfedere Devlet Birliği içindeki eyaletlerin lider figürlerinin yer aldığı heykel ve anıtlarla o döneme ait sembollerin kamusal alanlardan kaldırılmasının gündemde olduğu bir döneme geldi.

Tarihi anıtlar ve heykellerin korunmasına dair kararname imzaladı

Anıt ve heykellerin kaldırılması için yapılan girişimlere karşı olan Trump, aynı gün ülkedeki tarihi anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi imzalama imtiyazına eriştim. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor." paylaşımında bulundu.

Abone Ol Google News
Türkiye üretiyor

Türkiye üretiyor

​Avrupa korona nedeniyle üretim durdururken yerli tren raylara indi.
Güven artıyor

Güven artıyor

​Türkiye ekonomisine ilişkin sevindiren veri.
HDPli Buldandan ittifak açıklaması: İstanbulu aldık Türkiyeyi de alacağız

Salda böyle güzel

Salda böyle güzel

"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.

​İlçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor

İlan verip 'Eş arıyorum' demişti, buldu ama şimdi bin pişman...

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..

​Yerel seçimlerde büyük hezimete uğradı.

​Uzmanlardan dikkat çeken deprem uyarısı.
Kötü transfer

Kötü transfer

Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken yorum.

​Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem.

400 polisin yanı sıra havadan da destek verildi.
Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor
Ekonomi

Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi. Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum" dedi.
Real Madrid zirveye yerleşti: İşte La Liga'da son durum
Spor

Real Madrid zirveye yerleşti: İşte La Liga'da son durum

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında olduğu Barcelona'nın 2 puan önünde, liderlik koltuğuna oturdu.
Balıkesir açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: Sahil Güvenlik 35 kişiyi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Gündem

Balıkesir açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: Sahil Güvenlik 35 kişiyi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı. Bu kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.