Trump 'Türkler çok güçlü bir millet' sözleriyle duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşemdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.

"Daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak"

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.

Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak.” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşemdi"

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarda da bulundu.

Müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne atıfta bulunarak, "Türkiye, Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarda harika bir rol oynadı. Türkiye muhteşemdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşemdi. Erdoğan gerçekten çok yardım etti. Çünkü kendisine çok büyük saygı duyuluyor." dedi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu olduğunu vurgulayan Trump, "Türkler çok güçlü bir millet ve Türkiye'nin çok, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.







