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Trump'a suikast girişiminde ABD Gizli Servisi'nin ihmali: Savunma yapılamadı

ABD Gizli Servis Vekil Direktörü Roland Rowe, eski başkan ve yeni Başkan Adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli haline getirilmediği konusunda savunma yapılamayacağını belirtti. Rowe, ''Ne Gizli Servis keskin nişancıları ne de eski Başkan'ın güvenlik ekibinin üyeleri, çatıda ateşli silah taşıyan bir adam olduğundan haberdardı.'' ifadelerini kullandı.

18:38 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 19:15 - 30/07/2024 Salı
AA
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

ABD Gizli Servis Vekil Direktörü Roland Rowe, eski Başkan Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtti.

Rowe, Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade verdi.

Trump'a suikast girişiminin yapıldığı alanı kısa bir zaman önce ziyaret ettiğini belirten Rowe, yaşanan saldırıdan dolayı utandığını söyledi.

Rowe, zanlı Thomas Matthew Crooks'un, Trump'a suikast girişiminde bulunduğu çatının neden güvenli hale getirilmediği konusunu da "savunamayacağını" ifade etti.

Suikast girişiminden sonra benzeri alanların güvenlik planının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini belirten Rowe, "Ne Gizli Servis keskin nişancıları ne de eski Başkan'ın güvenlik ekibinin üyeleri, çatıda ateşli silah taşıyan bir adam olduğundan haberdardı." diye konuştu.

Rowe, Crooks'u öldüren Gizli Servis keskin nişancısının bir saldırganı durdurmak için "ölümcül güç kullanma konusunda tam takdir yetkisine" sahip olduğunu ve ateş etmek için izin almasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

Eski ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 22 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Kongre üyelerinin istifa baskısına dayanamayarak ertesi gün görevinden ayrılmıştı.

Cheatle'ın istifasının ardından yardımcısı Rowe, vekaleten direktörlük görevini devralmıştı.


Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


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