Trump’ın Çin paniği: Alelacele imzayı attı

ABD’nin yeni nesil teknolojiler konusunda öncü olduğu vurgulanan açıklamada, "Çin de dahil olmak üzere bazı yabancı ülkeler, en ileri teknolojiye, fikri mülkiyete erişim sağlamak ve stratejik sektörlerde avantaj elde etmek için sistematik olarak Amerikan şirketlerine doğrudan yatırım yapmaktadır" ifadelerine yer verildi. Çin’in ABD sermayesi ve teknolojilerini kullanarak askeri, istihbarat ve güvenlik operasyonlarını finanse ettiği ve modern hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Bunlar, ABD’nin güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor" denildi.