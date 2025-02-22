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Trump’ın Çin paniği: Alelacele imzayı attı

Trump’ın Çin paniği: Alelacele imzayı attı

07:3922/02/2025, Cumartesi
AA
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Trump, yabancı yatırımları teşvik ederken ulusal güvenliği koruma amaçlı bir genelge imzaladı.
Trump, yabancı yatırımları teşvik ederken ulusal güvenliği koruma amaçlı bir genelge imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı yatırımları teşvik ederken ulusal güvenliği korumak amacıyla, özellikle Çin gibi rakiplerden gelebilecek tehditlere karşı önlem almayı hedefleyen bir başkanlık genelgesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump,
"Amerikan şirketlerinin yatırımlarını Çin'e akıtmasını ve Çin'in Amerika'yı satın almasını engellemek için yeni kurallar benimseyeceğiz"
açıklamasında bulundu.

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralmasının ardından birçok yeni uygulamayı yürürlüğe koyan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez yabancı yatırımları teşvik ederken, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını Çin gibi rakiplerin oluşturduğu tehditlerden korumayı amaçlayan bir başkanlık genelgesi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Başkanlık Genelgesi kapsamında 1 milyar doların üzerindeki yabancı yatırımlara yönelik inceleme prosedürlerinin hızlandırılacağı belirtilerek, "ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), Çin'in teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, hammadde ve diğer stratejik ABD sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamak için kullanılacak" ifadelerine yer verildi.


"Yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verilecek"


Hassas tesisler yakınındaki tarım arazilerinin ve gayrimenkullerin korunacağı, CFIUS'un "sıfırdan" yapılan yatırımlar üzerindeki yetkisini güçlendireceği ve yabancı rakiplerin hassas ABD teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağı vurgulanan açıklamada, "ABD, Çin gibi yabancı rakiplerinin kendi sermayesini, teknolojisini ve bilgisini sömürmesini engellemek için yeni kurallar koyacak ve yalnızca Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verecek" denildi.


"Çin'e yatırımlara kısıtlamalar değerlendirilecek"


Trump yönetiminin, ayrıca hassas teknolojiler alanında Çin'e yapılacak ABD dış yatırımlarına yönelik yeni veya genişletilmiş kısıtlamaları değerlendireceği ifade edildi. ABD borsalarındaki yabancı şirketlerin sahiplik yapıları üzerindeki incelemelerin de artırılacağı belirtilen açıklamada, "Başkan Trump, ulusal güvenlik çıkarlarını dengelerken, ABD’yi büyük bir yatırım ülkesi haline getirmeye kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.


Güvenlik tehdidi vurgusu


  • ABD’nin yeni nesil teknolojiler konusunda öncü olduğu vurgulanan açıklamada, "Çin de dahil olmak üzere bazı yabancı ülkeler, en ileri teknolojiye, fikri mülkiyete erişim sağlamak ve stratejik sektörlerde avantaj elde etmek için sistematik olarak Amerikan şirketlerine doğrudan yatırım yapmaktadır" ifadelerine yer verildi. Çin’in ABD sermayesi ve teknolojilerini kullanarak askeri, istihbarat ve güvenlik operasyonlarını finanse ettiği ve modern hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Bunlar, ABD’nin güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor" denildi.

1 milyar dolar üzeri yatırıma hızlandırılmış inceleme


ABD Başkanı Donald Trump ise, yaptığı açıklamada "Amerikan şirketlerinin yatırımlarını Çin'e akıtmasını ve Çin'in Amerika'yı satın almasını engellemek için yeni kurallar benimseyeceğiz" dedi. Yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin vereceklerini ve Çin'e ait şirketlerin ABD’den teknoloji transferi yapmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Trump, yabancı yatırımlar konusunda ise,
"ABD’ye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparsanız, hızlandırılmış incelemeler yapacağız"
dedi.



#ABD
#Çin
#ekonomi

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