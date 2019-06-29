Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Trump Erdoğan çetin biri
AMERİKA

Trump'ın Erdoğan yorumu

Trump: Erdoğan çetin biri

ABD Başkanı Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump G20 Osaka Liderler Zirvesinde S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu. Trump," Türkiye parasının ödediği F35'lerin teslimatını istiyor. Bu gerilimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçu yok" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi." dedi

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Trump: Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı
DÜNYA
Trump: Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aksama söz konusu değil
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aksama söz konusu değil

Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka'da basın toplantısı düzenledi.
Trump: Erdoğan çetin biri

Trump: Erdoğan çetin biri

Trump, G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu.
Çarptığı kadınhayatını kaybetti

Çarptığı kadın
hayatını kaybetti

Kazanın ardından 'Arabam ne hale geldi' diye ağlamıştı.
Kazmayı alıp<br>tarlaya girdiler

Kazmayı alıp
tarlaya girdiler

Dönüm başına 10 bin lira para kazandıracak.
Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Cumhurbaşkanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.
Merkez'den<br>sürpriz karar

Merkez'den
sürpriz karar

​1 Temmuz 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.
İcralık eden unutkanlık

İcralık eden unutkanlık

Mağdur olan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber.
Suudi Arabistan<br>büyük bir alıcı

Suudi Arabistan
büyük bir alıcı

​Trump ve Prens Selman Osaka'da bir araya geldi.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi.
34 ile yağış uyarısı

34 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Tarihi günlere<br>şahit oluyoruz

Tarihi günlere
şahit oluyoruz

​Rakam yıl sonunda 50 milyonu rahat bulacak.
Aksama<br>söz konusu değil

Aksama
söz konusu değil

Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi S-400 mesajı.
Satışa çıkardı

Satışa çıkardı

​Krizdeki Yunanistan'da dikkat çeken karar.
72 bin ret 6 bin iade

72 bin ret 6 bin iade

​OHAL Komisyonu yapılan başvuruların yüzde 61'ini sonuçlandırdı.
Cari açığa<br>ilaç ihracatçı

Cari açığa
ilaç ihracatçı

​Harvard Üniversitesi Profesörü Dante Roscini'den Türkiye'ye tavsiye.
ABD küstahlığı

ABD küstahlığı

Filistin'i bölmek isteyen ABD'den 'Filistin'e çalıştay suçlaması.
Oğlu da<br> yaptırım listesinde

Oğlu da
yaptırım listesinde

ABD, Maduro'nun oğlu Guerra'yı yaptırım listesine aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.