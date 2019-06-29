Trump: Erdoğan çetin biri

ABD Başkanı Donald Trump G20 Osaka Liderler Zirvesinde S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu. Trump," Türkiye parasının ödediği F35'lerin teslimatını istiyor. Bu gerilimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçu yok" dedi.
ABD Başkanı Trump, "Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi." dedi
Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.