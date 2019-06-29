Trump'ın Erdoğan yorumu Trump: Erdoğan çetin biri ABD Başkanı Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 29 Haziran 2019, 10:34 Son Güncelleme: 29 Haziran 2019, 11:06 Yeni Şafak