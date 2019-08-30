Dünya Trumpın Polonya ziyaretine kasırga engeli
AMERİKA

Trump'ın Polonya ziyaretine kasırga engeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgası nedeniyle Polonya ziyaretini gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Trump, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Polonya'ya gideceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgası nedeniyle Polonya ziyaretini iptal ettiğini ve kendisinin yerine yardımcısı Mike Pence'in bu ülkeye gideceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu kararını, ABD Uzay Komutanlığının kuruluşu nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen basın toplantısında dile getirdi.

Trump, "Dorian kasırgasıyla ilgili hazırlık ve çalışmaları yakından takip edebilmek için burada kalmamın daha iyi olacağına karar verdim. Benim yerime (Polonya'ya) Başkan Yardımcısı Mike Pence gidecek." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü ve yakın bir gelecekte bu ülkeye bir ziyaret planlaması yapacaklarını dile getirdi.

ABD Uzay Komutanlığına resmi imza

Konuşmasının devamında ABD'nin neden bir uzay komutanlığına ihtiyaç duyduğunu anlatan Trump, bu komutanlığın kurulmasıyla uzay yarışında bir adım öne geçeceklerini ifade etti.

Trump'ın konuşmasının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper resmi imzayı atarak söz konusu komutanlığın kuruluşunu resmileştirdi.

ABD Başkanı Trump, Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasına ilişkin Başkanlık Talimatnamesini geçen yıl aralık ayında imzalamıştı.

Trump'ın Polonya ziyareti, ilk olarak Danimarka'yı da kapsayacak şekilde planlanmış, ancak ABD Başkanı Grönland adasıyla ilgili olarak yaşanan polemik nedeniyle bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Dorian kasırgası vuracak

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde üçüncü kategori kasırgaya dönüşeceği ve Bahamalar'a ulaşacağı belirtilmişti.

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  • Kasırganın, cumartesi günü kuzey Bahamalar'ın yakınından ya da üzerinden geçeceği kaydedilen açıklamada, Dorian'ın pazar günü öğleden sonra ABD'nin Florida eyaletine ulaşacağı ve dördüncü kategori kasırgaya dönüşebileceği ifade edilmişti. Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis, fırtına nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan etmişti.
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