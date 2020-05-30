Trump'tan Amerikan gizli servisine övgü: Daha güvende hissedemezdim ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken boğularak öldürülen Floyd için Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin Trump, Gizli Servis’i överek, “Daha güvende hissedemezdim” dedi.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2020, 16:28 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2020, 16:32 DHA