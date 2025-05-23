Trump'tan Apple'a: iPhone'lar ABD'de üretilmezse en az yüzde 25 vergi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'suyla konuştuğunu belirterek, "Eğer iPhone'ları ABD'de üretmezlerse en az yüzde 25 vergi uygulayacağımızı söyledim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Apple CEO’su Tim Cook’la konuştuğunu belirten Trump, "ABD’de satılacak iPhone’ların Hindistan’da ya da başka bir ülkede değil, bizzat Amerika’da üretilmesini beklediğimi bildirdim" dedi.
"Eğer bu şart yerine getirilmezse, Apple ABD’ye en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemek zorunda" ifadelerini kullandı.
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