Trump'tan Avrupa ve NATO'ya 'Rus petrolü' resti

18:4616/09/2025, Salı
AA
ABD Başkanı Trump, Avrupa ve NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol almaması çağrısını yineledi.
ABD Başkanı Trump, Avrupa ve NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol almaması çağrısını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ve NATO ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurmaları konusunda daha fazla baskı uygulayacağını açıkladı. "Onların Rusya'dan petrol almasını istemiyorum." diyen Trump, "Bu bize karşı adil değil." dedi.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Daha önce Avrupa'ya yaptığı çağrıyı bir kez daha yineleyen Trump,
"Avrupa, Rusya'dan petrol almayı durdurmalı."
diye konuştu.

"Bu bize karşı adil değil"

Avrupa ve NATO ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurmaları konusunda daha fazla baskı uygulayacağını ifade eden Trump,
"Buradaki problem, onların Rus petrolünü satın alıyor olmasıdır. Onların Rusya'dan petrol almasını istemiyorum, bu bize karşı adil değil."
değerlendirmesini yaptı.

"Putin ile Zelenski birbirinden nefret ediyor"

Trump, Rusya ile Ukrayna liderlerinin halen bir araya gelerek olası bir barış anlaşması konusunda masaya oturmamalarından dolayı üzgün olduğunu ve savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini de söyledi.

ABD Başkanı, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski birbirlerinden nefret ediyor, herhalde benim onları bir odada bir araya getirmem gerekiyor çünkü onlar bir araya gelemiyorlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenski'ye de çağrıda bulunan Trump, "Zelenski (Rusya ile) bir anlaşma yapmak zorunda kalacak." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın gidişatıyla ilgili son açıklamasında, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini kaydederek, "Putin'e, savaşı durdursun diye Ukrayna'nın herhangi bir toprağı verilmeyecek. Bu bir çözüm değil." açıklamasında bulunmuştu.


#Donald Trump
#ABD
#Avrupa
#NATO
#Rusya
#Petrol
