Trump'tan Avrupa ve NATO'ya 'Rus petrolü' resti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ve NATO ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurmaları konusunda daha fazla baskı uygulayacağını açıkladı. "Onların Rusya'dan petrol almasını istemiyorum." diyen Trump, "Bu bize karşı adil değil." dedi.
ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"Bu bize karşı adil değil"
"Putin ile Zelenski birbirinden nefret ediyor"
Trump, Rusya ile Ukrayna liderlerinin halen bir araya gelerek olası bir barış anlaşması konusunda masaya oturmamalarından dolayı üzgün olduğunu ve savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini de söyledi.
ABD Başkanı, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski birbirlerinden nefret ediyor, herhalde benim onları bir odada bir araya getirmem gerekiyor çünkü onlar bir araya gelemiyorlar." ifadesini kullandı.
Ukrayna lideri Zelenski'ye de çağrıda bulunan Trump, "Zelenski (Rusya ile) bir anlaşma yapmak zorunda kalacak." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın gidişatıyla ilgili son açıklamasında, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini kaydederek, "Putin'e, savaşı durdursun diye Ukrayna'nın herhangi bir toprağı verilmeyecek. Bu bir çözüm değil." açıklamasında bulunmuştu.