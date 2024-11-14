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﻿Trump'tan Biden görüşmesi hakkında açıklama: Çok iyiydi gerçekten keyif aldık

﻿Trump'tan Biden görüşmesi hakkında açıklama: Çok iyiydi gerçekten keyif aldık

08:1414/11/2024, Perşembe
IHA
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ABD başkanı seçilen Donald Trump, Beyaz Saray’da mevcut Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.
ABD başkanı seçilen Donald Trump, Beyaz Saray’da mevcut Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.

ABD başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret ederek mevcut Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Biden ile yaptığı görüşmeyi “çok iyi” olarak niteleyen seçilmiş başkan Trump, "Biden ile birbirlerini görmekten gerçekten keyif aldıklarını" söyledi. Trump, görüşmede Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaş konularının da ele alındığını açıkladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD basınına açıklamalarda bulundu.

"Birbirimizi yeniden tanımaya başladık"

"Biden ile birbirlerini görmekten gerçekten keyif aldıklarını
" söyleyen Trump, görüşme hakkında
"Birbirimizi yeniden tanımaya başladık"
ifadelerini kullandı.
"Biliyorsunuz, uzun bir süreç oldu. Her iki taraf da çok çalıştı ve kampanya dahil her açıdan çok iyi bir iş çıkardı”
diyen Trump,
”Gerçekten çok iyi bir görüşme yaptık"
dedi.

Trump: Görüşlerini istedim, o da bana aktardı

Biden ile geçmişte farklı düşündükleri Ukrayna ve Orta Doğu savaşları konularını da ele aldıklarını söyleyen Trump, "Kendisinden görüşlerini istedim ve o da bana bunları aktardı" şeklinde konuştu. “Orta Doğu hakkında çok konuştuk” diyen Trump, “Nerede olduğumuza ve ne düşündüğüne dair görüşlerini öğrenmek istedim. O da bana anlattı, çok nazikti" ifadelerini kullandı. Kendisinin yemin töreninden hemen önce Biden ile tekrar görüşmeyi planladıklarını belirten Trump, “Oval Ofis çok güzel ve geri gelmeyi kesinlikle dört gözle bekliyorum” dedi.


Trump'tan görev devri açıklaması: Çok çok iyi bir ilişki içindeyiz

İkinci başkanlık dönemi için kritik önemdeki isimleri belirleme süreci hakkında da konuşan Trump, süreç için "Çok sorunsuz gidiyor" ifadelerini kullandı. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin görev devri konusunda Beyaz Saray ile "çok çok iyi bir ilişki içinde olduğunu” da sözlerine ekledi.

#Donald Trump
#Joe Biden
#ABD

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