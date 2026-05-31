Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan 'bilişsel test' çağrısı: Başkan ve başkan yardımcısı adayları için zorunlu olmalı

Trump'tan 'bilişsel test' çağrısı: Başkan ve başkan yardımcısı adayları için zorunlu olmalı

10:4831/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Trump, girdiği bilişsel testten 30 üzerinden 30 tam puan aldığını ve bunun 'aşırı zeka' göstergesi olduğunu belirtti.
Trump, girdiği bilişsel testten 30 üzerinden 30 tam puan aldığını ve bunun 'aşırı zeka' göstergesi olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık taraması kapsamında girdiği bilişsel testten tam puan aldığını belirterek, başkan ve başkan yardımcısı adayları için bu tür uygulamaların zorunlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan yıllık sağlık taramasının sonuçları kamuoyuyla paylaşılan ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından söz konusu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Girdiği bilişsel testten 30 üzerinden 30 tam puan aldığını ve bunun 'aşırı zeka' göstergesi olduğunu belirten Trump, önceki ABD başkanlarının hiçbirinin bu kadar yüksek zorluk derecesine sahip, onaylı bir bilişsel teste girmediğini savundu. Bugüne kadar girdiği dört testin tamamında kusursuz performans sergileyerek toplam 120 sorunun 120'sine doğru yanıt verdiğini kaydeden Trump, üst üste dört kez tam puan almanın oldukça nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Paylaşımında İngilizce 'aptal' (dumb) ve 'Demokratlar' (Democrats) kelimelerini birleştirerek muhalefete 'Dumocrats' şeklinde göndermede bulunan Trump, başkan ve başkan yardımcılığı yarışına katılan tüm adayların zorlu bilişsel testlere girmeye mecbur bırakılması gerektiğini savundu. Trump, Kongre'nin ve Demokratların bu uygulamayı talep etmesi gerektiğini kaydetti.

#Donald Trump
#ABD
#Demokratlar
#İngilizce
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enflasyon ne zaman açıklanacak? Milyonların zam hesabı netleşiyor: Mayıs enflasyonu yüzde kaç olacak?