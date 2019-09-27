Trump'tan Ruhani'ye yalanlama: Yaptırımları kaldırma teklifini reddettim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’tan dönüşünün ardından resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

🇮🇷İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD görüşme karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif etti



🇺🇸ABD Başkanı Trump: İran müzakere için uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi, reddettimhttps://t.co/OjDMq1hEog pic.twitter.com/3SGuUdfNT4 — DÜNYA (@yenisafakdunya) 27 Eylül 2019

ABD’nin İran yaptırımlarına değinen Ruhani, ABD’nin görüşmelere başlamak karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini belirtti.

Reuters

Ruhani, “Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’taydılar ve görüşmenin gerçekleştirilmesi ısrarında bulundular. ABD, yaptırımları kaldıracağını söyledi. Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı.

Reuters

Trump'tan yalanlama

ABD Başkanı Trump, İran'ın kendisinden yaptırımların kaldırılmasını istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran görüşmek için benden kendilerine uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabiki de hayır dedim!" ifadelerini kullandı.