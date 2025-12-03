Yeni Şafak
Trump'tan Ukrayna açıklaması: Washington’ın artık çatışmaya dahil değil

12:243/12/2025, Çarşamba
DHA
Donald Trump, Washington’ın artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirilen ABD Bakanlar Kurulu toplantısında Washington’ın artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını belirtti.


Rusya'da devam eden görüşmelere atıfta bulunan Trump, şu ana dek sekiz savaşı sona erdirdiğini kaydetti. Trump, “Joe Biden 350 milyar doları şeker gibi dağıttı. Bu çok büyük bir para, çoğu nakit ve önemli miktarda ekipman. Ben hiçbir şey dağıtmıyorum. NATO ekipmanı satıyoruz. Avrupa ülkeleri bize ekipmanın değerinin yüzde 100'ünü ödüyor ve sonra onu Ukrayna'ya götürüyor veya istedikleri gibi kullanıyorlar. Biz bu durumu çözmeye çalışıyoruz" dedi.



