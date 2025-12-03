Trump'tan Ukrayna açıklaması: Washington’ın artık çatışmaya dahil değil

Rusya'da devam eden görüşmelere atıfta bulunan Trump, şu ana dek sekiz savaşı sona erdirdiğini kaydetti. Trump, “Joe Biden 350 milyar doları şeker gibi dağıttı. Bu çok büyük bir para, çoğu nakit ve önemli miktarda ekipman. Ben hiçbir şey dağıtmıyorum. NATO ekipmanı satıyoruz. Avrupa ülkeleri bize ekipmanın değerinin yüzde 100'ünü ödüyor ve sonra onu Ukrayna'ya götürüyor veya istedikleri gibi kullanıyorlar. Biz bu durumu çözmeye çalışıyoruz" dedi.