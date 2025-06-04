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Trump'tan yeni vergi kararnamesi: Çelik ve alüminyumda tarife yüzde 50'ye çıkarıldı

Trump'tan yeni vergi kararnamesi: Çelik ve alüminyumda tarife yüzde 50'ye çıkarıldı

00:474/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
AA
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İngiltere verilen muafiyet kararı 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirilecek.
İngiltere verilen muafiyet kararı 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatında uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaran kararı imzaladı. Kararnamede, bu ürünlerin ülke ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu savunuldu. Vergi artışının, sektörün sürdürülebilir üretim kapasitesine ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. İngiltere ise yakın zamanda imzalanan ticaret anlaşması nedeniyle geçici olarak muaf tutuldu.

ABD Başkanı Donald Trump
, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik
gümrük vergisi
nin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi.

"Bazı iyileşmeler getirse de..."

Çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği anımsatılan kararnamede, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.

Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği belirtilerek, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

İngiltere muaf tutuldu

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.



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