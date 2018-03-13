DünyaTSK Afrinde 1 askerimiz şehit
ZEYTİN DALI HAREKATI

Son dakika.. TSK'dan Afrin açıklaması

TSK: Afrin'de 1 askerimiz şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Afrin'deki terör mevzilerine yönelik operasyon devam ediyor
Afrin'deki terör mevzilerine yönelik operasyon devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör mevzilerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 askerimiz şehit oldu.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

PKK yandaşlarından New York sokaklarında Afrin yalanı
DÜNYA
PKK yandaşlarından New York sokaklarında Afrin yalanı

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI