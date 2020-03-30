Dünya Tüm yazılı medyadan ortak manşet Evde kal sağlıkla kal
KORONAVİRÜS

Tüm yazılı medyadan ortak manşet: Evde kal sağlıkla kal

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yazılı basına ‘ortak manşet’ çağrısında bulundu. Duran, “Etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunduk. “Evde Kal, Sağlıkla Kal”, mottosu ile gazetelerimizi koronavirüsle etkin bir mücadeleye davet ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Duran
Rıdvan Duran

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tüm Türkiye seferber oldu. Kamu, kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, “Evde Kal” kampanyasına destek vererek vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarıyor. Bu kapsamda Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, virüsün neden olduğu küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin geniş kitlelere duyurulması ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yazılı basına “Evde Kal, Sağlıkla Kal” başlığı ile ortak manşet çağrısında bulundu.

MEDYA DESTEK VERİYOR

Rıdvan Duran çağrısında “Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın birkaç aydır mücadele ettiği, büyük bir tehdit haline gelen koronavirüsle mücadelede basın ve medya elinden gelen desteği vermektedir. Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 23 Mart tarihinde Yönetim Kurulumuz bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Aldığımız kararlar yazılı basına nefes alma imkânı verdi” dedi.

SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR TÜRKİYE

  • Basının en önemli vazifelerinden birinin de olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermek olduğunu hatırlatan Duran, “Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. ‘Evde Kal, Sağlıkla Kal’, mottosu ile gazetelerimizi koronavirüsle etkin bir mücadeleye davet ediyoruz. En kısa sürede sağlıklı ve huzurlu bir Türkiye, sağlıklı bir dünyaya kavuşmamızı diliyorum” mesajını verdi.

Yeni Şafak internet servisi ofisi evlere taşıdı: Evde işin ilk günü
OYNAT 00:00
Yeni Şafak internet servisi ofisi evlere taşıdı: Evde işin ilk günü
Yeni Şafak internet servisi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışmaya başladık. Ofisteki bilgisayarlarımızı alıp evlerimize geçtik ve 'Evde kal Türkiye' çağrısının hem uygulayıcısı hem de sözcülerinden olduk. Editörlerimiz haber akışını kesmemek için mesailerini evlerinden yaparken bir yandan da çocukları ile renkli anlar yaşıyor. Son bir not: editörlerimizden Halil Akkoç'un afacan oğlu Ahmet Emin'e dilediği kadar 'basıttırmak' için çalışmalarımızı tamamladık.
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