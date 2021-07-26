Tunus Cumhurbaşkanı Said gelen tepkilerin ardından kendisini savundu: Kararlarım darbe değil

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

"Kararlarım darbe değil"

Gelen tepkilerin ardından bugün açıklamalarda bulunan Said, kararlarının 'bir darbe' olmadığını ve anayasayı uyguladığını ifade etti.

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Sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Ayrıca, ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklayan Said, "27 Ağustos’a kadar akşam 7’den sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üçten fazla kişinin kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklandı. Bir damla bile kan akmasını istemiyoruz. Tunus yalnız değil." şeklinde konuştu.

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