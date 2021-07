Tunus Cumhurbaşkanı Said gelen tepkilerin ardından kendisini savundu: Kararlarım darbe değil Meclisin tüm yetkilerini donduran, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alan ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alan Tunus Cumhurbaşkanı Keys Said, kendisini savundu. Said yaptığı açıklamada, "Almış olduğum kararlar bir darbe değil. Anayasanın uygulanması." dedi. Said ayrıca, ülke genelinde 27 Ağustos'a kadar akşam 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve üç kişiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurdu.

