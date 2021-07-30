Dünya Tunus İstihbarat Servisi Başkanı görevden alındı
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Tunus İstihbarat Servisi Başkanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Pazar günü Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıkladı. Ülkede son olarak istihbarat servisi başkanı görevden alındı. Tunus medyası: Tunus istihbarat direktörü Al-Azhar Longo'nun görevden alındığını duyurdu.

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Tunus İstihbarat Servisi Başkanı görevden alındı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı ifşa olmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Pazar günü Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıkladı.

DARBE ETKİLERİ SÜRÜYOR

Said, Pazar gecesi yaptığı açıklamanın ardından Pazartesi günü de tüm yerel yönetimlerin, yurt dışındaki Tunus hükümetine bağlı kuruluşların ve diplomatik misyonların, yerel komisyonların ve kamu kuruluşlarının çalışmalarının da Salı gününden başlayarak iki gün boyunca durdurulacağını açıkladı.

İSTİHBARATIN BAŞI GÖREVDEN ALINDI

Ülkede son olarak istihbarat servisi başkanı görevden alındı. Tunus medyası: Tunus istihbarat direktörü Al-Azhar Longo'nun görevden alındığını duyurdu.

Planı daha büyük bir darbeydi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı böyle ifşa oldu
DÜNYA
Planı daha büyük bir darbeydi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı böyle ifşa oldu
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