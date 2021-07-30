​Tunus’ta darbeciler Başbakan’ı darp etmiş

Tunus’ta görevinden azledilen Başbakan Hişam el Meşişi’nin, 25 Temmuz’daki darbe girişiminden hemen önce istifa etmesi için darbedildiği iddia edildi. İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye (MEE) tarafından yayımlanan David Hearst ve Faisal Edroos imzalı habere göre, Meşişi’ye yakın bir kaynak Cumhurbaşkanı Kays Said’in Başbakan’ı azletme ve meclisin tüm yetkilerini dondurma kararından önce Kartaca Sarayı’nda yaşananlar hakkında konuştu. Haber kaynağının aktardığı bilgilere göre 47 yaşındaki Meşişi, görevinden ayrılması için fiziksel şiddete maruz kaldı ve bunun neticesinde yüzünde darp izleri oluştu.

Kays Said

YÜZÜNDEN YARALANDI

Darbe girişiminden sonra Meşişi’nin kameralar veya kamuoyu karşısına çıkmamasının arkasındaki nedenin de başındaki ve yüzündeki darp izleri olduğu belirtildi. Söz konusu kaynak, Başbakan Meşişi’ye saldırı planında Saray’ın koruma görevlileri değil ordunun yer aldığını aktarırken, Başbakan’ın istifaya zorlandığını, kabul etmeyince darbedilmeye başlandığını iddia etti.

Hişam el-Meşişi

MISIR’DAN DANIŞMAN

Ayrıca MEE’nin elde ettiği bilgilere göre, darbe girişiminden önce Cumhurbaşkanı Said’in yanında operasyonun gerçekleştirilme şekli hakkında danışmanlık yapan Mısırlı güvenlik yetkilileri de bulunuyordu. Haber sitesi, Mısırlı yetkililerin Meşişi olayında nasıl bir rol oynadıklarının ise netleşmediğini kaydetti.

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SİSİ’DEN TAM DESTEK

Darbe girişimine ilişkin, “Sisi, Said’e ihtiyacı olan tüm desteği vermeyi teklif etti ve o da kabul etti” bilgisini paylaşan bir kaynak, Tunus’a gönderilen Mısırlı askeri ve güvenlik yetkililerinin BAE’nin de facto lideri Muhammed bin Zayed’in verdiği destekle gönderildiğini de belirtti.

TUTUKLAMA PLANI

MEE, 2 ay önce yayınladığı Tunus’ta darbe planlarını ifşa eden haberinde, darbecilerin devletin 2 ve 3 numaralı isimleri Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi’yi tutuklamayı planladığını ortaya koymuştu. 25 Temmuz’da darbeciler planlarının ifşa olması nedeniyle 2 ismi de tutuklayamadı.

Tasfiye devam ediyor

Tunus’da darbeci Cumhurbaşkanı Kays Said’in tasfiye operasyonu devam ediyor. Darbeci Said’in, Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş’i görevden aldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Said’in darbe girişimini meşrulaştırmak için sözde “yolsuzluk” iddialarına bel bağladığı görülüyor. Ulusal Rüşvet ve Yolsuzluğu Tespit Komitesi’nce bir rapor yayımlandığını kaydeden Said, ülkedeki 460 kişinin devletin parasını yağmaladığını ve yağmalanan miktarın 13,5 milyar Tunus dinar ( yaklaşık 4.8 milyar dolar) olduğunu ifade etti. Said önceki gün de pekçok üst düzey ismi görevden almıştı. Darbe girişimiyle Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargı alanına da müdahale etmişti.

Muhammed Bin Zayed - Muhammed Bin Selman

ABD’li senatör: Suud ve BAE’nin rolü araştırılsın

ABD’li senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Tunus’ta patlak veren siyasi kargaşada rol oynayıp oynamadığını “ivedilikle belirleme” çağrısında bulundu. Senatör Murphy, ABD Başkanı Biden’ı Tunus’ta “anayasal darbe” olarak tanımlanan olayda Suudi Arabistan ve BAE’nin muhtemel rolünü araştırmaya çağırdı. Twitter hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan Murphy, “Suudi Arabistan ve BAE, Tunus krizinde nasıl bir rol oynuyor? Biden yönetimi bu sorunun cevabını ivedilikle aramalı” dedi.