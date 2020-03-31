Tunus'ta karantinanın başlamasıyla 'aile içi şiddet' beş katına çıktı: İhbar hattı kuruldu

Tunus'taki seçim kanununda partilerin adaylık listelerinde kadın-erkek sayısında eşitlik şartı aranırken, bu durum 2014'te yürürlüğe giren anayasa ile güvence altına alındı.

Suheyri, yerel basına verdiği demeçte, Tunus'ta karantina uygulamasının başladığı 23 Mart'tan 27 Mart'a kadar kadına şiddeti önlemek için kurulan ihbar hattına 1899 çağrı geldiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artışa işaret ettiğini söyledi.

Ülke genelinde vatandaşların gerekli durumlar dışında evlerinden çıkmalarını engelleyen karantina durumunun "hane içindeki psikolojik durumu etkilediğine" ve aile içi sözlü veya fiziksel şiddete yol açtığına dikkati çeken Suheyri, yarı zamanlı hizmet veren ihbar hattının bu dönemde tam gün çalışmaya geçtiğini aktardı.

Ülkede seçim kanununda partilerin adaylık listelerinde kadın-erkek sayısında eşitlik şartı aranıyor

Kadın hakları konusunda Arap dünyasındaki birçok ülkeden daha iyi bir karneye sahip Tunus, Arap Baharı isimli sürecin ardından kadın haklarına ilişkin uluslararası standartta birçok adıma imza attı.

Tunus'taki seçim kanununda partilerin adaylık listelerinde kadın-erkek sayısında eşitlik şartı aranırken, bu durum 2014'te yürürlüğe giren anayasa ile güvence altına alındı.

Tunus, benzer şekilde 2017 yazında, kadına karşı sözlü ve fiziksel tüm şiddet unsurlarını ceza yasası kapsamına alan ve bu yönde şiddete maruz kalan kadınların devlet korumasına alınmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

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