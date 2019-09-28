​Turistlere hesap şoku.

4 Eylül'de Roma'nın merkezindeki Antico Caffe di Marte'de öğle yemeği yiyen iki Japon turist, kendilerine çıkarılan 429,80 Euro'luk (yaklaşık 2700 TL) faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 Euro hesap ve 80 Euro bahşiş yazdığı görülüyor.

Turistler, bu hesabın iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için çıkarıldığını iddia ediyor.

İnternette yazılan yorumlardan, yabancı turistlerin gittiği ve yemek kalitesinini iyi olmadığı bir restoran olduğu anlaşılan Antico Caffe di Marte, bu yüklü hesap sonrası sosyal medyada tepki yağmuruyla karşılaştı.

Tüketici hakları derneği Codacons da bir açıklama yaparak, iddianın doğru olduğunun tespit edilmesi halinde, restoran için lisans iptali de dahil sert cezalar verilmesini istedi.

Codacons Başkanı Carlo Rienzi, "Bu gibi olaylar, 2 turistin ödediği 430 Euro'dan çok daha yüksek ekonomik zarara yol açar. Roma'nın zaten birçok sorun yüzünden kritik durumda olan imajı dünyanın gözünde daha da hasar alır. Bunun da turizme ve dürüst işletmecilere doğrudan etkisi olur" dedi.