Dünya Türk balıkçı teknesine ateş açıldı 3 yaralı
AVRUPA

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu.

Haber Merkezi DHA
Türk balıkçı teknesine açılan ateşte yaralananlar oldu.
Türk balıkçı teknesine açılan ateşte yaralananlar oldu.

Türk balıkçılar saldırının uluslararası karasularda yapıldığını belirtirken, olay anı ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.

DHA
Romanya açıklarında Türk balıkçı teknelerine ateş açıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.

DHA
Saldırıya uğrayan teknede hasar var.

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tayfanın panik yaşadığı o anlarda İsa Memiş'in elinden yaralandığı, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı
OYNAT 00:53
Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı
Türk balıkçı teknesine, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uluslararası karasularda plastik ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı. Plastik ve gerçek mermi isabet eden 3 balıkçının yaralandığı olayda, kurşun isabet eden teknede hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.


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