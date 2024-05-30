Türkiye ayakta: Katliama lanet yağdı

Adana'da tıp fakültesi öğrencileri, doktorlar ve sağlık çalışanları sessiz yürüyüş yaparken Çukurova Üniversitesi öğrencileri de yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Amasya Üniversitesi (AÜ) öğrencileri ve akademisyenleri Eğitim Fakültesi önünde toplanarak "Özgür Filistin", "Filistin'in yanındayız", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar açarak slogan attı.

KUDÜS KALBİMIZ

Kayseri'de de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, üniversite camisi önünde toplandı. Öğrenciler "Selam olsun Kudüs çocuklarına", "Kudüs dünyanın kalbidir" ve İngilizce "İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartları açarak, sloganlar attı. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi. İl Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü’nce üniversitenin şehir yerleşkesinde organize edilen kermeste, öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

REFAH YANIYOR DÜNYA SUSUYOR

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar saldırıyı kınayarak katliamların durmasını istedi. Ankara’da Kamu Birliği Konfederasyonu’nun çağrısı üzerine İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan grup, “Savaşı durdurun, çocukları kurtarın” ve “Refah yanıyor, dünya susuyor” sloganları ile İsrail’e tepki gösterdi. Avcılar'da da 'Ispartakule Anneleri' isimli, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına son vermesi gerektiğini belirterek basın açıklaması yaptı.







