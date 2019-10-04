Türkiye girer ABD çekilir

Türkiye, Suriye’deki PKK zulmünü bitirmek için her an operasyon başlatabilir. Ankara’da Fırat’ın doğusuna yönelik kararlılığı gören Washington, ABD askerlerini bölgeden çekmeyi planlıyor. Ülkedeki yüksek tirajlı gazetelerden Wall Street Journal’ın duyurduğu habere göre, Türk ordusu Suriye’ye operasyon başlatırsa ABD askerlerinin çekilmekten başka seçeneği kalmayacak. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG’ye yönelik muhtemel operasyonundan 48 saat önce haberdar olmamaları halinde ABD askerlerinin büyük risk altına gireceğini söyledi. “TSK ile YPG arasında bir çatışma çıkması ABD’nin Suriye’den çekilmesini hızlandırır” diyen kaynak, “Çok kötü, kusursuz bir fırtına olacak. Terk etmekten başka seçeneğimiz kalmayabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Fırat’ın doğusuna harekâtla birlikte Suriye’de 450 kilometrelik hudut hattını PKK’dan temizleyerek buraya ilk etapta 2 milyon Suriyeli yerleştirmeyi planlıyor.

Azil soruşturması ile başı dertte olan Trump yönetiminin harekât sırasında Türk askeriyle çatışma riskinden kaçınacağını vurgulayan gazete, Fırat’ın doğusuna yönelik TSK operasyonu ihtimalinin son bir haftadır iyice yükseldiğini kaydetti. YPG’yi (PKK) ‘belirsiz bir kadere’ terk etmeleri halinde bunun dünyanın diğer bölgelerinde ABD güçlerine duyulan güveni zedeleyeceği ve sözde DEAŞ’la mücadelenin kalıcı olarak biteceği iddia edilen analizde, Washington’un büyük bir ikilem içerisinde bulunduğu anlatıldı. Gazete aynı zamanda Fırat’ın doğusuna operasyon yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu son mesajlarını hatırlattı: “Türkiye’nin artık kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz.”

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SAVAŞI GÖZE ALAMAYIZ

ABD güçleri

WSJ’ye konuşan kaynağa göre ABD, NATO müttefikiyle savaşı göze alamaz ve TSK’nın büyük bir güçle harekâta başlaması halinde Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki bine yakın asker Suriye dışına çıkarılabilir. ABD’nin Suriye genelinde 2 binin üzerinde asker bulundurduğu sanılıyor. Türkiye’nin operasyon planlarına dair hiçbir ayrıntıyı Pentagon’la paylaşmadığını söyleyen aynı kaynak ayrıca, sınırdaki son duruma ilişkin şu ifadeyi kullandı: “Güneydeki Türk birlikleri her geçen gün daha da fazla hareketleniyor.”

AKAR SON KEZ UYARDI

TSK’nın harekata hazır olduğunu vurgulayan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD’ye yönelik şu uyarıları dünkü Wall Street Journal haberinde yer buldu: “Oradaki teröristlerin çıkması ve oradaki tahkimatın tahribi lazım. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybediyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım.” Öte yandan Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Mark Esper ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Akar, görüşmede oyalama ile karşılaşırlarsa güvenli bölge için yürütülen ortak çalışmaların biteceğini vurguladı. Görüşmede güneyimizde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Akar, mevkidaşından silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye desteğin sonlandırılmasını istedi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmelere devam etmemizin, sorunu stratejik ortaklık, NATO’da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememizin bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemenin de bir tehdit olarak algılanmaması gerektiği ifade edilmiştir” denildi.

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Belki de son konvoy

PKK'ya gönderilen silah dolu TIR'lar

ABD’nin haftalık rutini haline gelen PKK’ya yardım faaliyeti bir kez daha görüntülendi. Suriye-Irak arasındaki Semelka Kapısı’ndan geçen 200 araçlık TIR konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye’de Kamışlı’ya vardığı anlaşılan konvoydaki TIR’ların terör örgütüne cephane, silah ve araç taşıdığı sanılıyor.





GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz