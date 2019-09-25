Dünya 3 milyon Suriyeli yerleşecek Türkiyenin güvenli bölge önerisi
ORTADOĞU

Türkiye güvenli bölge önerisi: 3 milyon Suriyeli yerleşecek​

3 milyon Suriyeli yerleşecek: Türkiye'nin güvenli bölge önerisi

Birleşmiş Milletler'de güvenli bölge önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alanı işaret etti. Öngörülen bölge, ilk etapta Türkiye sınırından 30 kilometre derinlik ve 480 kilometre uzunluğundaki hat olarak, 10 büyük yerleşimi kapsıyor. Güvenli bölgenin, M4 kara yolunu da kapsamasıyla sivil yerleşim bölgelerinin terör örgütü YPG/PKK tehdidinden uzak tutulması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerdi.

Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor.

30 kilometre derinlikteki alan, Cerablus, Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesi dışındaki yerleşimler, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

M4'ü içine almasıyla sivillerin güvenliği sağlanacak

Güvenli bölgenin sınırını, Suriye'nin doğusunu batısına bağlayan M4 kara yolu oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • M4'ün güvenli bölge içerisinde olmasıyla, YPG/PKK'nın bölgeye erişmesi ve silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

YPG/PKK, halihazırda söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

İlk etapta 1-2, sonrasında 3 milyon Suriyeli yerleşebilecek

Erdoğan, BM'deki konuşmasında hedefin ilk etapta kurulacak bu alana 1-2 milyon Suriyeliyi yerleştirmek olduğunu söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin derinliğinin Rakka-Deyrizor hattına indirildiği takdirde ise Türkiye, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinden dönecek Suriyeli sayısının 3 milyona kadar çıkabileceğini ifade etti.

Suriye'de 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, 5 milyon 642 bin sivil, mülteci konumuna düştü. Bunlardan 3 milyon 660 binden fazlası Türkiye'de barınıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini, Türkiye sınırının ise dörtte üçünü işgal ediyor.

Güvenli bölgede ilk konutlar
DÜNYA
Güvenli bölgede ilk konutlar

Türk askeri Fırat'ın doğusunda 10 km derinliğe ulaştı
DÜNYA
Türk askeri Fırat'ın doğusunda 10 km derinliğe ulaştı

Erdoğan'ın BM'deki mesajları dünya basınında yankı buldu
DÜNYA
Erdoğan'ın BM'deki mesajları dünya basınında yankı buldu

Güvenli bölgede ilk konutlar
DÜNYA
Güvenli bölgede ilk konutlar
Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.