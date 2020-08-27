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AVRUPA

Türkiye korkuları büyük: Güney Kıbrıs'tan AB'ye birleşelim çağrısı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı büyük paniğe neden oldu. Rum Kesimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük dikkatle izledi. Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Petrides, AB'ye çağrıda bulunarak "Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için gelin birleşelim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıklarken, Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Charalambos'ı Türkiye korkusu sardı.

  • Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının engellenmesi için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz’in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rum Yönetimi'nin sıklıkla AB'ye Türkiye'ye karşı birleşelim açıklaması ise çoğu kez yanıtsız kaldı.

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"RUM BAKAN AB'DEN DESTEK DİLENDİ"

Rum Savunma Bakanı AB'den Türkiye'ye karşı kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda AB'yi hedef aldı.

  • Doğu Akdeniz devletleriyle AB arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyleyen, Rum Bakan'ın destek çağrısına ilişkin bir açıklama ise yeralmadığı ifade edildi.

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