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ORTADOĞU

Türkiye Kudüs için sokakta

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması, gece boyu Türkiye'nin çok sayıda yerinde protesto edildi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu toplanan çok sayıda vatandaş ''Kudüs İslamındır'' yazılı pankart açarken, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar da alınan kararı protesto etti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve işgalci Başbakan Netanyahu aleyhinde sloganlar atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı aldığı işgal planı nedeniyle Türkiye'de çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı aldığı işgal planı nedeniyle Türkiye'de çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi.

Netanyahu ve Trump, Filistin'i parçalama planını açıklamak üzere ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olarak kalacaktır. İslam dünyası 1948’de İsrail'i tanımak yerine savaşmayı tercih ederek yaptığı yanlışı artık düzeltmelidir" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler sonrası sokaklarda toplanan vatandaşlar açıklanan kararları protesto etti ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Kudüs İslamındır

Kudüs

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşları, "Kudüs İslamındır" yazılı pankart açıp ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına bir açıklama yapan AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini belirttikten sonra, Filistin halkını yalnız bırakmamak ve Kudüs'e sahip çıkmak adına toplandıklarını söyledi.

Müslümanların Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda asla duyarsız kalmayacağını kaydeden Genç, "Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' diye nitelendirdiği sözde barış planı, tamamen işgalci İsrail'den yanadır ve Filistin halkının aleyhinedir" dedi.

Kudüs kararı savaş sebebidir

Vatandaşlar Filistin için dua etti.

Genç, Trump'ın yeni bir dengesizliğe daha imza attığını belirterek, "ABD'nin belki de gelmiş geçmiş en dengesiz başkanı Trump, bu akşam, Türkiye saatiyle 20:00'da sözde barış anlaşması adı altında, Filistin meselesine dair küstah açıklamalarda bulundu. Filistinliler için cehenneme dönüştürülmüş bir hayattan İsrail halkına cennet oluşturulamaz. Kudüs'ü İsrail'in bölünmemiş tek ve ebedi başkenti olarak ilan etmek barış değil savaş sebebidir" diye konuştu.

İsrail işgal ettiği topraklardan sökülüp atılmalı

Protestolar esnasında basın açıklaması yapıldı.

Trump'ın planının barış çabası değil, işgali meşrulaştırma çabası olduğunu belirten Genç, barışın iki şartı olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada barışın iki şartı var. Birincisi ABD'nin mutlaka evine dönmesidir. İkincisi ise İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır" dedi.

Kendi Medine'miz için sokaktayız

ABD'nin tek taraflı aldığı karar protestolara neden oldu.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de bir konuşma yaptı. Zuhri konuşmasında bu planın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye'de müslümanlar ortaya çıkarak, sokaklara çıkarak, bu ilan etmiş olduğu planı kabul etmiyoruz demiştir. sevgili kardeşlerim bugün sizin burada oluşunuz, dışarıya çıkışınız ve kendi Medine'nizi, kendi şehrinizi savunmak için Mescid-İ Aksa'yı Kudüs'ü savunmak için dışarıya çıktınız. İnşallah oradaki zulmün bitişi olacaktır" dedi.

  • Yapılan konuşmaların ardından dua okuyan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine
OYNAT 00:59
Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine "barış" getirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ankara'da da protesto düzenlendi

Ankara'da çok sayıda vatandaş konsolosluk önünde toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Memur-Sen, İHH, MTTB, AGD-MGV üyeleri ile çok sayıda vatandaş, ABD’de alınan tek taraflı kararlara tepki gösterdi.

Trump işgali farklı bir boyuta taşıdı

Protesto alanında çok sayıda pankart açıldı.

Protesto gösterisinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Coğrafyamızda, İsrail sorunu var. Yüzyıl önce coğrafyamızda büyük İsrail planı diye yürürlüğe koydukları planı adım adım uygulamaya çalışan ve Filistin Devletin’i adım adım yok etmeye çalışanlar var. Gelinen nokta itibariyle bir oldu bittiye getirilerek ABD’de ki herkesin aklından şüphe ettiği Trump, Filistin halkının iradesini hiçe sayıp Filistin’in işgal girişimini başka bir boyuta taşımıştır. Bu girişimi daha öncede yaptılar. Allah’a yemin olsun ki tek fert kalana kadar diz çökmeyeceğiz. Kudüs, Filistin’in başkentidir. İslam ülkeleri, İslam İş Birliği Teşkilatı’nı bir araya çağırarak nasıl ki Kudüs’ün başkent ilan edilmesine ilişkin ortaya koydukları tavırla BM’de dünyaya bir ders verdiyse ve bunun üzerine de mutlaka bir ders vermeli ve ortak irade göstermeli. Bu coğrafyada huzuru temin etmenin yolu emperyalistlerin bu coğrafyadan çıkmasıdır” şeklinde konuştu.

Hak ile batılın savaşı

  • Daha sonra söz alan İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan ise “Biz buraya kimseyi kınamaya gelmedik. Çünkü biz Siyonist bir devleti tanımıyoruz. Bu yaptıklarının yanlarında kalacaklarını zannediyorlar. Ama dünya yaratıldığından beri sürekli Hak ile Batıl savaş yapmıştır. Hak galip gelecektir. Hiç kimse boşuna sevinmesin, kibirlenmesin. Çünkü inşallah bizler dimdik ayaktayız. Bizler STK’lar olarak her zaman barıştan, adaletten ve insan haklarından yanayız” dedi.

İsrail'i seviyorsa Kuzey Amerika'dan toprak versin

Protesto gösterisine kadın çocuk katılarak ABD’de ki açıklamalara tepki gösterilen protesto gösterisinde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, “ABD Başkanı bu açıklamasını 3 yıl önce de gerçekleştirmişti. 3 yıl önceki ifadesinde dedi ki, ‘Biz İsrail’in başkenti olarak Tel Aviv’i ilan ediyor. Amerikan Başkonsolosluğu’nu Kudüs’e taşıyoruz’ gibi sahte bir açıklamayı ortaya koydu. Birincisi biz İsrail diye bir devleti tanımıyoruz. Biz Tel-Aviv’i başkent olarak da kabul etmiyoruz. Bizim için Filistin toprakları Müslümanlarındır. Eğer Amerika İsrail’i çok seviyorsa gitsin ona Kuzey Amerika’dan toprak versin. Orası Filistinlilerin toprakları” ifadelerini kullandı.

İşgal ve zulüm ebediyen süremez

Ankara'da düzenlenen protesto gösterilerinde çok sayıda vatandaş yer aldı.

Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı Ankara İl Başkanı Ahmet Şanver ise konuşmasında, “Biz burada ABD Büyükelçiliği önünde Filistin halkını yalnız bırakmamak, Kudüs’e sahip çıkmak ve Türkiye ile tüm dünyanın olan biten haksızlığa dikkatlerini çekmek için toplandık. Müslümanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Kudüs meselesinde ve Mescid-i Aksa konusunda asla duyarsız kalmazlar. Müslümanlara rağmen Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs’e yönelik alınan tek taraflı kararların asla çözüme katkısı olmayacaktır. ABD’nin elindeki kitle imha silahlarının ve ekonomik gücüne güvenerek Filistin halkının, Müslümanların ve vicdan sahibi insanların asla kabul etmeyeceği dayatmaları var olan problemleri daha da arttıracaktır. İşgal ve zulüm ebediyen süremez. İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmeden asla barış olamaz olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

  • Yapılan basın açıklamasının ardından toplanan grup, sloganlar eşliğinde dağıldı.

ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
OYNAT 02:01
ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
ABD'nin, İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için ortaya attığı sözde barış planı hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmayı getirdi. Erdoğan, İsrail'in adım adım işgalini gözler önüne sererek 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusunu yöneltmişti.


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