Dünya Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak TV kanalı kuruyor
ORTADOĞU

Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak TV kanalı kuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile BM'de üçlü bir toplantı yaptı. O toplantıda alınan önemli kararlardan biri, İngilizce yayın yapacak TV kanalının kurulması kararı oldu.

Haber Merkezi AA
Türkiye, Pakistan ve Malezya ortaklığında kurulacak ve İngilizce yayın yapacak televizyonla ilgili çalışmalar başladı. Yayına çıkış tarihi ve isim ile ilgili bilgiler ise açıklanmadı.
Türkiye, Pakistan ve Malezya ortaklığında kurulacak ve İngilizce yayın yapacak televizyonla ilgili çalışmalar başladı. Yayına çıkış tarihi ve isim ile ilgili bilgiler ise açıklanmadı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

  • Han, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.
    New York'ta 'Nefret Söylemi ile Mücadele' etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın hemen yanında oturan Pakistan lideri İmran Han, konuşmasından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti.
    Anadolu Ajansı - Erçin Top
İnsanları bilgilendireceğiz

Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

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