Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak TV kanalı kuruyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile BM'de üçlü bir toplantı yaptı. O toplantıda alınan önemli kararlardan biri, İngilizce yayın yapacak TV kanalının kurulması kararı oldu.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 02:52 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 10:25 AA