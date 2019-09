Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak TV kanalı kuruyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

President Erdogan, PM Mahatir and myself had a meeting today in which we decided our 3 countries would jointly start an English language channel dedicated to confronting the challenges posed by Islamophobia and setting the record straight on our great religion - Islam. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 25, 2019

Han, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" ifadelerini kullandı. New York'ta 'Nefret Söylemi ile Mücadele' etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın hemen yanında oturan Pakistan lideri İmran Han, konuşmasından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti. Anadolu Ajansı - Erçin Top

İnsanları bilgilendireceğiz

Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

