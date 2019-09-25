Dünya Erdoğan Keşmir halkının gönlünü fethetti
AMERİKA

Erdoğan Keşmir halkının gönlünü fethetti

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 74. oturumundaki konuşmasıyla Keşmir halkının gönlünü fethettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Erdoğan'ın BM'deki mesajlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Erdoğan'ın BM'deki mesajlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta devam eden BM Genel Kurulunda Keşmir meselesine ilişkin değerlendirmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 74. oturumunda yaptığı açıklamayla Keşmir halkının gönlünü fethetti." ifadesini kullanan Fai, Erdoğan'ın, "Güney Asya'nın istikrarı ve refahı Keşmir meselesinden ayrı tutulamaz" sözlerine atıfta bulundu.

Fai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının, konuya ilişkin en makul, pratik ve uygulanabilir açıklama olduğunu vurguladı.

  • Fai, "BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 8 milyon Keşmirlinin hala kuşatma altında olduğunu" hatırlatan Erdoğan'ın, "Keşmir meselesinin adalet ve çatışma yerine eşitlik temelinde diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği" yönündeki görüşlerine kimsenin karşı çıkmayacağının altını çizdi.

Keşmir meselesinde iki seçenek

Fai, küresel güçlerin Keşmir konusunda iki seçeneği olduğuna dikkati çekerek, "Birincisi, Pakistan ve Hindistan'ı birbirleriyle savaş konusunda uyarmakla sınırlı. Bu politika, Güney Asya'daki çatışmasızlık hedefini çok istikrarsız bir temele oturtuyor. İki ülke arasında savaşın patlak vermesi durumunda, geniş alt kıtadaki nükleer çatışma olasılığı göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci seçeneğin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği gibi Keşmir konusunda daha aktivist ve arabulucu bir rol üstlenmek olduğuna işaret eden Fai, bunun çok taraflı bir diyalog veya BM'de yeni geliştirilen prosedür ve mekanizmaların uygun bir şekilde kullanılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

BM'nin anlaşmazlığın çözümü için gerekli katalizör yapıyı sunabileceğine inandığını kaydeden Fai, şu değerlendirmelerde bulundu:

REKLAM
  • "BM, İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson gibi uluslararası duruşu olan bir ismi, Keşmir'e özel bir elçi atayarak, Hindistan ve Pakistan'ı bütün tarafların (Hindistan, Pakistan, Keşmir liderliği ve BM) dahil olduğu bir barış sürecini başlatmaya ikna etmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
OYNAT 34:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, 'İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir' dedi. Erdoğan hitabını 'Adalet ahlak ve vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak BM insanlığa tekrardan ümit verecektir' sözleriyle noktaladı. İşte Erdoğan'ın BM konuşmasının tamamı.

Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.