Türkiye ve Azerbaycan karşıtı Isabelle Dumont Fransa'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı İsabelle Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayacak. 39 yaşında Fransa'nın en genç büyükelçisi olarak atanan Dumont, Türkiye'de görev yapacak ilk Fransız kadın büyükelçi olacak.

Türkiye ve Azerbaycan karşıtı politikalarıyla tanınıyor

Ermenistan'a yakınlığıyla bilinen Dumont, Türkiye'nin Kafkasya'da artan etkisini ve Azerbaycan'ın güçlenmesini ülkesinin çıkarlarına yönelik bir risk olarak nitelendirmişti.

Ermenilere dostluğunu, Türklere ise düşmanca tavrını her fırsatta gösteren Dumont, Macron'un talimatı doğrultusunda Türki̇ye i̇le Azerbaycan'ın bölgedeki geli̇şi̇mi̇ni̇ önlemek i̇çi̇n adımlar atma konusunda i̇ni̇si̇yati̇fi̇ eli̇nde bulunduruyordu.

Dumont, Azerbaycan'ın Karabağ'da 44 gün süren vatan muharebesi̇ sırasında da Türk karşıtlığını net bi̇r şeki̇lde göstermişti. Fransız diplomat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa temsilcisinin Azerbaycan'a yönelik iftiralarla dolu konuşmasını kaleme almıştı.

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın mutlak zaferi ufukta göründüğünde ateşkes girişiminde bulunulmasının da fikir sahibi olan Dumont, işgal altında olan bölgelerin silahlı Ermenilerden temizlenmesinin yolunu kapatmıştı.





Isabelle Dumont

Kıbrıs'ta da görev alan Isabelle Dumont kimdir?

2011-2013 yıllarında Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görev yapan ve iyi derecede Türkçe konuşan Isabelle Dumont, Ankara’daki ilk görevinin ardından ülkesine dönerek Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya ve Doğu Avrupa alanlarında çalıştı.

Dumont, 2015 ve 2019'da sırasıyla Fransa'nın Ukrayna ve Rum kesimi büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra 2020'de de Elysee Sarayı'nda Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışman oldu.

Selefi Herve Magro'nun görevinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Macron tarafından Fransa'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan ve bu hafta Türkiye'de olması beklenen Dumont'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra göreve başlaması öngörülüyor.

Atamayla ilkler gerçekleşti

Fransız basınına göre, 39 yaşında Fransa'nın en genç büyükelçisi olarak atanan Dumont, Türkiye'de görev yapacak ilk Fransız kadın büyükelçi olacak.

47 yaşındaki Dumont'un annesinin Fransızca öğretmeni ve babasının Türkiye üzerine uzmanlığı bulunan bir tarihçi olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 3 yıldır Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanlığını yapan ve Ankara-Paris hattında deneyimi bulunan Dumont'un yeni görevinin Türkiye-Fransa ilişkilerine olumlu yansıması bekleniyor.



