Dünya Türkiyenin Afrikadaki yükselen siyasi imajı Yunanistanın merceğinde Haritalı analiz yaptılar
AVRUPA

Türkiye'nin Afrika'daki yükselen siyasi imajı Yunanistan'ın merceğinde: Haritalı analiz yaptılar

Türkiye'nin, özellikle son dönemde Afrika ile siyasi diyaloğunu güçlendiriyor olması Yunanistan'ın dikkatini çekti. Yunan basını, 20 yıl içinde çarpıcı bir şekilde artan elçilik sayısı ile Türkiye'nin kıtadaki varlığının Avrupa ve diğer ülkeleri geride bıraktığını belirtti.

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Türkiyenin Afrikadaki yükselen siyasi imajı Yunanistanın merceğinde: Haritalı analiz yaptılar
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Yunanistan basınından "powergame.gr" adlı internet sitesi, Ankara'nın kıtadaki varlığını mercek altına aldı. Türkiye'de 2005 yılının "Afrika Yılı" ilan edildiği anımsatılarak, 2002 yılında söz konusu kıtada 12 olan elçilik sayısının 20 yıl içinde 44'e yükseltildiği ve ilerleyen yıllarda bu sayının 50'yi aşmasının beklendiği kaydedildi.

AVRUPA ÜLKELERİNİ GEÇTİ

Haberde, "Türkiye'nin varlığı, Avrupa ve dünyadaki büyük ülkeleri ve ekonomileri geçti. Bu ülkeler, iç savaşlar ve güvenlik nedenleriyle Afrika ülkelerinden çekilmişti" denildi.

'OLUMLU İMAJI DAHA DA GÜÇLENDİ'

Türkiye'nin büyükelçilikler aracılığıyla ortaya koyduğu varlığının, hem hükümetler hem de vatandaşlar tarafından olumlu bir unsur olarak algılandığı ve bu durumun Türkiye'nin olumlu imajını daha da güçlendirdiği vurgulandı.

ERDOĞAN'IN AFRİKA ZİYARETLERİ

Konuyla ilgili olarak, "Genişleme, başbakan seçildiğinden bu yana 31 Afrika ülkesini ziyaret eden ve kıta dışında bir devlet başkanı için rekor bir sayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damgasını açıkça gösteriyor" tespitinde bulunuldu.

THY 39 AFRİKA ÜLKESİNE UÇUYOR

Öte yandan, kıtada Türk dizilerine ilginin arttığı, Türk Hava Yolları'nın 39 Afrika ülkesinde 60 noktaya ulaştığı aktarıldı.

Aynı haberde, "Türkiye'nin Afrika'daki olumlu imajının katalizörü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) oldu" ifadesi kullanıldı.

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ı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
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