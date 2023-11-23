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Dünya

Türkiye’nin yardımları teslime hazır

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes sonrası, 47 gündür tam abluka altındaki bölgeye yardım girişlerinin hızlanması bekleniyor.

Saliha Engin
04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 03:46 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türk Kızılay’ı da Mısır’da Gazze’lilere yardımlarını ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Şafak’a konuşan Mısır Delegasyon Başkanı Selçuk Öztürk “Ateşkes öncesinde tır girişi oluyordu ancak yakıt girişi yoktu şu an yakıt tedarikinin de sağlanacağı söyleniyor. Bizler de şimdilik beklemedeyiz” diye konuştu. Yakıt tedariki ve tır sayısı konusunda net bir bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Öztürk, “Türkiye’den yardım malzemeleriyle dolu bir geminin Mısır’a gönderilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gerek Kızılay gerekse diğer STK’ların yardım malzemeleri Afad koordinesinde Mısır’a ulaştırılacak. Sonrasında bizler de yardım tırlarıyla bunların Gazze’ye geçişlerini organize etmeye çalışacağız” dedi. 13 Ekim’de askeri uçakla bölgeye geldiklerini ifade eden Öztürk, “Bizden sonra gelen askeri uçaklarla yardım malzemelerinin gelişi ve Gazze’ye girişiyle ilgili organizasyonu sağladık. Ateşkesle birlikte inşallah kuzeye de yardımların ulaşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



#İsrail
#Filistin
#Soykırım
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