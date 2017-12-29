Türkiye’ye teşekkür

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye getirilen Cuneydi, kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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