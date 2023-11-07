Türkler giremez

Normal süreçte Türklerin Mescid-i Aksa’ya girişiyle ilgili herhangi bir sorun çıkartmayan İsrail polisi, Türkiye’nin Filistin desteğini açıklaması sonrası Türklerin Aksa’ya girişlerine izin vermiyor. Mescid-i Aksa’ya çıkan sokaklarda konuşlanan polisler, girişler konusunda Türklere karşı çok katı. Öncelikle ne için geldikleri sorulan Türklere, istedikleri cevabı alamayınca geri çeviriyor. Namaz kılmak için geldiklerini söyleyenlere ise dua okumaları isteniyor.

GİRİŞTE FİŞLİYORLAR

Nereli oldukları sorulan ve Türkiye’den geldik yanıtı alınınca ise pasaportlarını görmek istiyorlar. Pasaportu gördükten sonra da herhangi bir söz hakkı tanımadan “Buradan uzaklaş hemen” gibi ifadeler kullanılıyor. Girişi engellemeyle kalmayıp “Siz teröristleri destekliyorsunuz ve Türklerin buraya girişi yasak” deniyor. Yanıt verilince ise İsrail polisi, tepki göstererek sesini yükseltiyor ve itekleyerek alandan uzaklaştırıyor. İsrail polisi, normal süreçte Mescid-i Aksa’ya girişlerde fiş ile izin veriyor. 50 ve üzerindeki Filistinlilerin içeri girmesine fişle izin veriliyor. Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen hangi kapıdan girecekse o kapıya ait özel bir fiş veriliyor. Verilen fişin yanında kimlikler de alınıyor. Çıkışta fişi iade eden kimliğini alabiliyor.

‘Bıçak’ katledilme nedeni

İsrail’in sivillere sınırsız şiddetinin yeni bir örneği dün yaşandı. Mescid-i Aksa’ya giden Şam Kapısı’nda İsrail polisi Filistinli bir genci bıçaklı olduğu gerekçesiyle öldürdü. Edinilen bilgiye göre, polis ile Filistinli genç arasında yaşanan tartışma gencin vurulmasıyla sonuçlandı. Polisin iddiasına göre gencin elinde bıçak olduğu ileri sürüldü. İsrail polisi aynı noktada daha önce de bir Filistinliyi aynı sebeple vurmuştu.











