Türkler tahliye edilmeyi bekliyor

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Terörist İsrail Devleti, Gazze Şeridi'ndeki kentler başta olmak üzere Filistin’deki birçok kenti, 9 gündür yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor. Saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken, İsrail’in uyguladığı ambargolar Filistinlilerin yaşam mücadelesine set vuruyor. Gazze’deki ambargoların artırılması insanların kentten tahliye işlemlerini engellese de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki Türklerin tahliye edilmeye başladığını açıkladı. Tahliyeler konusunda Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını söyleyen Fidan, “İçeride 300 civarında çifte vatandaşlığı olan Türk vatandaşımız var. Bunların 30'u tahliye edildi. Vatandaşların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor” dedi. Gazze’den tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşları, “Burada çok korkunç bir insanlık kıyımı yapılıyor. Bir an önce tahliye edilmeyi bekliyoruz. Elçiliğimiz bizleri aradı, inşallah tez zamanda tahliye işlemleri gerçekleşecek” diyor.
İNSANLIK KIYIMI VAR
Güvenlik nedeniyle ismini vermediğimiz vatandaşlardan biri, “Burada 1 aylık çocukları öldürüyorlar, üzerimize her gün bombalar yağıyor. Güvenliğimizi sağlayabilmek için sürekli yer değişikliği yapıyoruz. Evlerimizin yakınlarına bombalar düşüyor bizde BM’in okullarına gidiyoruz. Fakat orada da güvenliğimiz tam sağlanmıyor. İsrail, durmadan sivilleri hedef alıyor. Hastaneler, okullar, camiler sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Burada çok korkunç bir insanlık kıyımı yapılıyor. Burada herkes yaşam mücadelesi veriyor. Devlet yetkililerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar. Refah Kapısı’ndan tahliye edilmek için beklemedeyiz. Ama savaş anlarında zaman çok önemli, süreç çok hızlı yürütülmeli” ifadelerini kullandı.