Türkler tahliye edilmeyi bekliyor

Terörist İsrail Devleti, Gazze Şeridi'ndeki kentler başta olmak üzere Filistin’deki birçok kenti, 9 gündür yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor. Saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken, İsrail’in uyguladığı ambargolar Filistinlilerin yaşam mücadelesine set vuruyor. Gazze’deki ambargoların artırılması insanların kentten tahliye işlemlerini engellese de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki Türklerin tahliye edilmeye başladığını açıkladı. Tahliyeler konusunda Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını söyleyen Fidan, “İçeride 300 civarında çifte vatandaşlığı olan Türk vatandaşımız var. Bunların 30'u tahliye edildi. Vatandaşların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor” dedi. Gazze’den tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşları, “Burada çok korkunç bir insanlık kıyımı yapılıyor. Bir an önce tahliye edilmeyi bekliyoruz. Elçiliğimiz bizleri aradı, inşallah tez zamanda tahliye işlemleri gerçekleşecek” diyor.