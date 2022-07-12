​Twitter’ı dalgaya aldı

Yaptığı paylaşımda “Twitter’ı satın alamayacağımı söylediler”, “Daha sonra bot hesaplar konusunda bilgi vermediler”, “Şimdi Twitter’ı zorla satın almam için yasal adım atıyorlar” ve “Bana vermediklerini net bot hesap bilgilerini şimdi mahkemede açıklayacaklar” tarzında cümleler yer aldı. Twitter’ın belirli konularda kendisine yeterince bilgi vermediğini ve kanıt sunmadığını belirten Musk, önümüzdeki dönemde 44 milyar doları vererek firmayı satın almak zorunda kalabilir ya da Twitter özelinde attığı adımlar nedeniyle ceza ödeyebilir.