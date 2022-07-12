Dünya Twitterı dalgaya aldı
AMERİKA

Twitter’ı dalgaya aldı

Uzun zamandır Twitter’ı satın alması beklenen ancak platform yöneticileriyle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasını fesheden ABD’li iş insanı Elon Musk, bu kez de Twitter yöneticilerini ti’ye aldı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Twitter’ı dalgaya aldı
Elon musk

Yaptığı paylaşımda “Twitter’ı satın alamayacağımı söylediler”, “Daha sonra bot hesaplar konusunda bilgi vermediler”, “Şimdi Twitter’ı zorla satın almam için yasal adım atıyorlar” ve “Bana vermediklerini net bot hesap bilgilerini şimdi mahkemede açıklayacaklar” tarzında cümleler yer aldı. Twitter’ın belirli konularda kendisine yeterince bilgi vermediğini ve kanıt sunmadığını belirten Musk, önümüzdeki dönemde 44 milyar doları vererek firmayı satın almak zorunda kalabilir ya da Twitter özelinde attığı adımlar nedeniyle ceza ödeyebilir.

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