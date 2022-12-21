Üç devlet tek millette ikinci adım

Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), Türkiye ve Azerbaycan’ın ziyaretinden önemli kararlar çıktı. Buna göre, Azerbaycanlı iş adamları önümüzdeki günlerde KKTC’ye çıkarma yapacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi’nin Genel Başkanvekili Tahir Budagov, önceki gün KKTC’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. KKTC’deki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen heyet, Gazimağusa’da Suriçi ile Maraş’a gitti. Kurtulmuş, Budagov ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu burada ‘3 devlet tek millet’ başlıklı ortak basın toplantısı düzenledi.

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İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

Ziyarette, KKTC ile Azerbaycan arasında ikili ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde KKTC’de bir iş forumu düzenlenecek. Azerbaycanlı iş insanları bölgeye gitmek için teşvik edilerek, iki ülke arasındaki ticari faaliyetler artırılacak. KKTC heyeti de Azerbaycan’a gidecek.

DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Oğuzhan Hasipoğlu, “TDT’ye girişimizin hemen ardından yapılan bu ziyaret, oldukça önemli. Azerbaycan’ın bu süreçte oldukça destek verdiğini gözlemledik. Biz 3 ülke tek milletiz. Birbirimize destek olup daha güçlü olacağız” dedi. Maraş’taki altyapı çalışmalarına Türkiye’nin önemli ölçüde destek verdiğini hatırlatan Hasipoğlu, “İlk kez siyasi partiler bu denli üst düzeyde, Kıbrıs’a geldi” diye konuştu. Görüşmeler ışığında ülkeler arası iş birliğinin devam edeceği de vurgulayan Hasipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk dünyasının Türkiye’si, Azerbaycan’ı vardı artık KKTC’si de var. Bir millet, 3 devletiz, bu kardeşlik ilişkisini devam ettireceğiz.”

KKTC’den Trabzon’a yeniden direkt uçuş

KKTC’den Trabzon’a direkt uçak seferleri yeniden başladı. Anadolu Jet’in Ercan Havalimanı’ndan havalanan uçağı, direkt seferle Trabzon Havalimanı’na indi. KKTC’nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, pazartesi ve cuma olmak üzere haftada 2 sefer düzenleneceğini belirterek talep olması halinde sefer sayısının ilerleyen dönemlerde artacağını kaydetti.