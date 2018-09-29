Dünya Uçak kazasında mucize kurtuluş
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​Uçak kazasında mucize kurtuluş

Uçak kazasında mucize kurtuluş

Güney Afrika'da gergedanların avlanmasını engellemek için devriye yapan bir uçak, eğlence parkındaki bir halata takıldı. 100 metre yükseklikteki halatta asılı kalan uçağın pilotu ve gözcüsü sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
100 metredeki yükseklikteki tele takılan uçak, böyle görüntülendi.
100 metredeki yükseklikteki tele takılan uçak, böyle görüntülendi.

Güney Afrika eşi benzeri yaşanmamış bir olaya şahit oldu. Ülkedeki gergedanların avlanmasını engellemek için gözlem yapan uçak, yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki bir halata takıldı.

Eğlence amaçlı kurulan düzeneğin halatına takılan uçaktaki pilot ve gözcü sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.

Sivil savunma ekibinden Rob Thomas, kazaya ilişkin, "Uçağın neden düşmediğini anlamadık, halat pervanenin altındaki civataya büyük şansla bağlanmıştı" ifadelerini kullandı.

Kurtarma sırasında sert bir rüzgarın çıktığını belirten Thomas, "Öncelikle kokpitin kapısını açtım. Pilot ve karısı bana yakındı ve her ikisi de emniyet kemerine sahipti. Sırtlarında fırlatma pozisyonunda yatıyorlardı" dedi.

Pilanseberg National Park Sözcüsü de "Pilot Peter ve eşi Mery yaralanmadan kurtarıldı. Çok korkmuşlardı. Artık güvendeler" değerlendirmesinde bulundu.

Mucize uçak kazası, Güney Afrika basınında geniş yankı buldu.

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