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Dünya Üçlü Dışişleri Bakanlar Toplantısı
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ASYA

Üçlü Dışişleri Bakanlar Toplantısı

Üçlü Dışişleri Bakanlar Toplantısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cidde'de düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanlar Toplansı'na katılım gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır. İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak iş birliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Malezyalı mevkidaşı Dato Saifuddin Abdullah.
Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Malezyalı mevkidaşı Dato Saifuddin Abdullah.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ve Pakistan'ın Türkiye için kilit önemde ortaklar olduğunu belirterek, "İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak iş birliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız" dedi.

  • Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kongre Sarayı'nda yapılan toplantıda Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Malezyalı mevkidaşı Dato Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları paylaştı:

"Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır. İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak iş birliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız"

Diğer yandan Çavuşoğlu, üçlü toplantının ardından Kureyşi ile ikili görüşmede tekrar bir araya geldi.

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