Uganda’da isyancılar okula saldırdı: 25 ölü 8 yaralı

Polis Sözcüsü Fred Enanga yaptığı açıklamada, “Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından terör saldırısı düzenlendi.

Polis Sözcüsü Fred Enanga yaptığı açıklamada, “Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından terör saldırısı düzenlendi.

Bir yatakhane yakıldı ve yiyecekler yağmalandı. Okuldan 25 ceset çıkarıldı ve Bwera Hastanesine götürüldü. Ayrıca hastanesinde durumu kritik olan 8 kişi var” ifadelerini kullandı. Polis Enanga, askerlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Virunga Ulusal Parkı’na doğru kaçan saldırganların peşinde olduğunu aktardı.