|
Dünya

Ukrayna AB ile güvenlik anlaşması imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB), Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza attı.

17:11 - 27/06/2024 Perşembe
AA
Ukrayna AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşması imzaladı.
Ukrayna AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşması imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik anlaşması imzaladı.


Zelenskiy, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de ikili güvenlik anlaşmalarına imza koydu.


Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantilerin yanı sıra ülkenin AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor.

Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve mali desteğin çerçevesini çizen bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.


Ukrayna, daha önce de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Norveç, İzlanda ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.




#Ukrayna
#güvenlik anlaşması
#AB
13 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK girişi 1999 - 2008 olanlara tek şart açıklandı: 3600 ve 5400 günle emeklilik için...