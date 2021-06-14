Dünya Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy NATOya katılacaklarını açıkladı
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy NATO'ya katılacaklarını açıkladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya katılacağını duyurdu. Zelenskiy, "NATO, Ukrayna'yı ittifaka üye almayı kabul etti" dedi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy NATOya katılacaklarını açıkladı
Zelenskiy ve Stoltenberg

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından NATO Zirvesi'ni değerlendirmek için kamera karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden ise, "Müttefikler olarak Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteğin devam ettiğini de teyit ettik." açıklamasını yaptı.

Destek görmüşlerdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletmişti.

NATO nedir? Neyi amaçlar?

NATO uzun adıyla Türkçe anlamı üzerinden Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor. İngilizce anlamı ile ise, 'North Atlantic Treaty Organization' biçiminde ifade ediliyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluştur.

Kuruluşundan itibaren farklı yıllarda başka ülkelerin de katılımı ile beraber, anlaşmaya imza atan ülkeler bağlılık sözü vermiş olur.

Milletlerin demokrasisini ilkeleri ve fert hürriyetlerini, hukukun hükümdarlığını, ortak mirası ve uygarlıkları korumak amaçlı bir topluluktur. Bu doğrultuda NATO üyesi olan herhangi bir ülke adına zararlı bir durum ortaya çıkar ise, gerekli kriterler doğrultusunda NATO üyesi ülkeler destek sağlar.

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