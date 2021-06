Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy NATO'ya katılacaklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021

Açıklamanın ardından NATO Zirvesi'ni değerlendirmek için kamera karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden ise, "Müttefikler olarak Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteğin devam ettiğini de teyit ettik." açıklamasını yaptı.

REKLAM

Destek görmüşlerdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletmişti.

NATO nedir? Neyi amaçlar?

NATO uzun adıyla Türkçe anlamı üzerinden Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor. İngilizce anlamı ile ise, 'North Atlantic Treaty Organization' biçiminde ifade ediliyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluştur.

Kuruluşundan itibaren farklı yıllarda başka ülkelerin de katılımı ile beraber, anlaşmaya imza atan ülkeler bağlılık sözü vermiş olur.

Milletlerin demokrasisini ilkeleri ve fert hürriyetlerini, hukukun hükümdarlığını, ortak mirası ve uygarlıkları korumak amaçlı bir topluluktur. Bu doğrultuda NATO üyesi olan herhangi bir ülke adına zararlı bir durum ortaya çıkar ise, gerekli kriterler doğrultusunda NATO üyesi ülkeler destek sağlar.

REKLAM

DÜNYA Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

DÜNYA ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğiz